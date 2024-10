Tpi.it - Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, ecco perché Claudio Cecchetto e Max Pezzali hanno litigato

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) 883,e MaxLa serie tv in onda su Sky che narra la883,, ha riacceso la curiosità attorno ai protagonisti del gruppo musicale, ovvero Maxe Mauro Repetto, ma anche su, talent scout e produttore dei due: ma, anni dopo, Max? I rapporti tra i due, infatti, si sono chiusi in modo traumatico: tanto che, di recente,ha accusato Maxdi “ingratitudine“. Dopo circa trent’anni di collaborazione, infatti, Maxha deciso di interrompere il rapporto con i suoi storici produttori produttori e managere Pier Paolo Peroni per avere più “libertà” sulla sua carriera. “Volevo avere un maggiore controllo della mia carriera, sia dal punto di vista creativo che gestionale.