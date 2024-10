361magazine.com - Grande Fratello, Shaila sbotta su Javier e irrompe: “Se volete la verità è questa”

(Di martedì 29 ottobre 2024)Gatta sparla diMartinez: lo sfogo della ballerina dopo le dichiarazioni ascoltate in puntatae Lorenzo sono ritornati nella Casa più spiata d’Italia. I due gieffini dopo la permanenza in Spagna sono rientrati in gioco dove sono stati inondati di critiche. Il modello e la ballerina hanno deciso di iniziare a viversi la loro relazione e ieri sera hanno affrontato un confronto decisivo con Helena e. Leggi anche Amici, un nuovo compito della Celentano. La reazione di Emanuel Lo Lo sfogo della ballerina Nelle ultime orechiacchierando con Ilaria e Pamela de Le Non è la Rai ha sparlato diMartinez e del suo comportamento assunto nel corso della puntata.