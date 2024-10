Fanpage.it - Giubileo 2025, Gualtieri: “Opere in anticipo sui tempi, cantieri chiuderanno prima del previsto”

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il sindaco di Roma Robertoha annunciato che moltidel previsto e in tempo per l'inizio del, previsto per il 24 dicembre.