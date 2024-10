Gravidanzaonline.it - Gisele Bündchen è incinta del terzo figlio con il compagno Joaquim Valente

Leggi tutta la notizia su Gravidanzaonline.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) A quanto pare la top modelè in attesa del suo, il primo assieme al nuovo, il suo istruttore di jiujitsu, il trentasettenne, 35 anni. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, al momento, da parte dei diretti interessati, una fonte vicina alla coppia ha detto a People che “sono felici di questo nuovo capitolo della loro vita e non vedono l’ora di creare un ambiente sereno e amorevole per tutta la famiglia”.sono ufficialmente una coppia dal 2023, ma si conoscono da molto più tempo, visto che, come detto, lui è il suo preparatore e allenatore di jiujitsu. La modella ha altri due figli, Benjamin Rein , 14 anni, e Vivian Lake, 11 anni, avuti dall’ex marito, la star della NFL Tom Brady.