Iltempo.it - Giovannini: "Green Deal c'è, ora c'è da accompagnare la transizione del settore industriale"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Cosa resta del? Al momento ilnon è stato toccato di una virgola, c'è tutto. Certamente, si potranno rivedere alcuni aspetti. L'approccio ideologico non è mai esistito. Inoltre, ilè sempre stato immaginato non come una politica ambientalista ma come una politica di sviluppo economico". Così Enrico, direttore scientifico ASviS, intervenendo all'evento Adnkronos Q&A ‘, investimenti e strategie', questa mattina al Palazzo dell'Informazione di Roma. "Per andare a negoziare a Cop29 e Cop16, il documento approvato dal Consiglio, e quindi dai governi, è: 'massime ambizioni, dalnon si torna indietro, gli altri Paesi devono muoversi molto di più'.