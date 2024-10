Sbircialanotizia.it - Giornata psoriasi, Consulcesi in supporto di operatori e pazienti

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Nuovo corso Ecm per formare professionisti per approccio terapeutico aggiornato e multidisciplinare Lanon è solo una malattia della pelle, ma una condizione complessa che influisce profondamente su ogni aspetto della vita di chi ne soffre. In occasione dellamondiale dellaClub lancia un nuovo corso Ecm per sensibilizzare e formare