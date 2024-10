Sport.quotidiano.net - Gia’ 6 i segni ’x’ come con maifredi: gli spagnoli con 7 sono i primi in europa. ’Pareggite’, rossoblù secondi soltanto al Getafe

(Di martedì 29 ottobre 2024) La ‘pareggite’ è il pregio di chi riesce quasi sempre a evitare la sconfitta (in campionato il Bologna fin qui ha lasciato i tre puntial Napoli capolista alla seconda giornata) ma anche il limite chi non sa vincere. Nei cinque massimi campionati europei solo il, squadra della Liga, ha inanellato più pareggi del Bologna: 7 glicontro i 6 dei. Sei pareggi nelle prime otto partite stagionali in serie A nella sua storia il Bologna li ha collezionati solo un’altra volta, nel 1989-90 con Gigiin panchina. Se può dare una speranza, alla fine fu ottavo posto e qualificazione alla Coppa Uefa. Quello di stasera sarà il quarto incrocio tra i due allenatori: il bilancio è di 2 vittorie per Italiano, uno di Nicola e un pari. Quanto all’arbitro Fourneau, il Cagliari in 4 precedenti è ancora imbattuto: 2 vittorie e altrettanti pareggi.