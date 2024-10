gerusalemme crosetto vede gallant

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) 0.30 Il ministro della Difesa Guidoha incontrato ail suo omologo israeliano Yoav."Ho avuto la garanzia che le forze armate israeliane, in qualunque modo, cercheranno di salvaguardare il contingente Unifil. Ultimamente c'è stato uno spostamento verso nord, quindi la zona di combattimento si è allontanata da quella in cui opera l'Unifil", ha detto. L'incontro si inserisce in un'iniziativa avviata dacon il G7 della Difesa e con gli incontri con i suoi omologhi di Arabia Saudita e Turchia.