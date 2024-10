Forlitoday.it - Fratta Terme, Bartnora attacca: "Il cimitero in stato d'incuria dopo l'alluvione"

Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Unodi "lunga". E' quello in cui versa ildi, colpito "in maniera non marginale" nel maggio del 2023 dall'. A descrivere la situazione del campo santo è il gruppo consiliare di, composto dalla capogruppo Barbara Asioli, Erica Giunchi, Sergio