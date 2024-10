Sport.quotidiano.net - Football americano. I Duchi travolgono Ancona, bellissima prova nella seconda giornata dell’under 18

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ladel campionato Under 18 si è conclusa con una nuova vittoria per gli SGIFerrara, che hanno sconfitto i Dolphinscon un eloquente 48-7. I giovani talenti estensi, sotto la guida dell’head coach Stefano Zucchelli, hanno dimostrato fin dai primi minuti superiorità in termini di esperienza, portando a casa un risultato che conferma il loro buono stato di forma. La partita si è aperta molto bene per i, con un primo quarto a senso unico. I nostri ragazzi hanno subito preso il controllo del gioco, complice anche l’inesperienza dei dorici. Una sequenza di rapide giocate offensive ha visto prima il TD di Cavicchi su passaggio di Tomaselli e successivamente, un altro touchdown su corsa di Tomaselli, accompagnato da una conversione da 2 punti di Boscolo.