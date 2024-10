Quotidiano.net - Finanzia con 10 milioni le ceramiche Laminam

(Di martedì 29 ottobre 2024), azienda specializzata nella produzioni di lastredi grandi dimensioni, ha sottoscritto unmento da 10di euro con Bper (in foto l’ad Gianni Franco Papa). La somma, erogata attraverso un Sustainability linked loan, andrà are operazioni di sviluppo sostenibile per l’efficienza energetica.