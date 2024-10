Elezioni Liguria, Pd primo ma non basta: M5S crolla e Renzi presenta conto (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Pd che supera il 28%, che cresce di due punti nelle Elezioni regionali in Liguria rispetto alle L'articolo Elezioni Liguria, Pd primo ma non basta: M5S crolla e Renzi presenta conto proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Elezioni Liguria, Pd primo ma non basta: M5S crolla e Renzi presenta conto Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Pd che supera il 28%, che cresce di due punti nelleregionali inrispetto alle L'articolo, Pdma non: M5Sproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

"Un risultato deludente". Giuseppe Conte incassa il flop del M5S alle elezioni regionali in Liguria che hanno sancito la vittoria di Marco Bucci: il candidato del centrodestra è il nuovo presidente della regione.

Il Pd supera il 28% ma non basta, pesa il flop del Movimento. Il Pd che supera il 28%, che cresce di due punti nelle elezioni regionali in Liguria rispetto alle europee e che si afferma di gran lunga come primo partito non è bastato a strappare la vittoria al centrodestra.

Il Pd è il primo partito alle elezioni regionali in Liguria con il 28,7% seguito da Fdi con il 14,7%. Al terzo posto per numero di voti la Lega.

AGI - Marco Bucci è il nuovo presidente della regione Liguria. Il candidato del centrosinistra alla presidenza, Andrea Orlando, lo ha chiamato per augurargli buon lavoro certificando la vittoria.

Ma c'è anche un tema di perimetro della coalizione: la 'cacciata' di Italia viva ha ristretto la coalizione proprio su pressing di Conte con la sponda di Avs. Il 10 per cento dei 5 Stelle alle europee si è ridotto a meno della metà.

I voti di lista sono fondamentali nell'elezioni regionali in Liguria. Il Pd è il primo partito in Liguria con il 27,70%, stando alla seconda proiezione Swg, diffusa da La7 per le elezioni regionali.