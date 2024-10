Elezioni Liguria, Conte: “Risultato M5S deludente, al di sotto aspettative” (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Un Risultato deludente". Giuseppe Conte incassa il flop del M5S alle Elezioni regionali in Liguria che hanno sancito L'articolo Elezioni Liguria, Conte: “Risultato M5S deludente, al di sotto aspettative” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Elezioni Liguria, Conte: “Risultato M5S deludente, al di sotto aspettative” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Un". Giuseppeincassa il flop del M5S alleregionali inche hanno sancito L'articolo: “M5S, al di” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

(Adnkronos) – Il Pd che supera il 28%, che cresce di due punti nelle elezioni regionali in Liguria rispetto alle…

"Un risultato deludente". Giuseppe Conte incassa il flop del M5S alle elezioni regionali in Liguria che hanno sancito la vittoria di Marco Bucci: il candidato del centrodestra è il nuovo governatore.

"Un risultato deludente". Giuseppe Conte incassa il flop del M5S alle elezioni regionali in Liguria che hanno sancito la vittoria di Marco Bucci: il candidato del centrodestra è il nuovo governatore.

Marco Bucci è il nuovo governatore della Liguria ... questo risultato e la disfatta dei 5 stelle. E il M5s – si ragiona nel centrosinistra – sembra anche non aver non retto all'onda d'urto delle ...

Chi diceva che Grillo non conta più nulla si è sbagliato di grosso: è bastato un messaggio di cinque minuti, azzeccato nel tempo e nel contenuto, per far cambiare il risultato elettorale di una Region ...

