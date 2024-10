Fanpage.it - Eleonora Cecere de Non è la Rai lascia il Grande Fratello dopo l’incontro con il marito: cosa è successo

(Di martedì 29 ottobre 2024)aver incontrato ilLuigi,de Non è la Rai ha deciso di abbandonare ildefinitivamente nella puntata del 28 ottobre. "Hanno bisogno di me", ha spiegato la concorrente in lacrime salutando gli altri inquilini.