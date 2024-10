Ilrestodelcarlino.it - Ecosistema urbano, Reggio Emilia premiata per la differenziata e le piste ciclabili

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – Quest’anno la regina green della vivibilità ambientale urbana è, nella classifica stilata da2024.risale la classifica passando dal quinto posto dello scorso anno al primo posto, superando così Trento, che scende in seconda posizione, e Parma, al terzo posto. In Italia le città con le migliori performance ambientali si concentrano al nord, mentre sud e centro della penisola faticano a tenere il passo. Così emerge dalla nuova classifica stilata da2024, il rapporto di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, sui 106 capoluoghi di provincia per performance ambientali.