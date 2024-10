E-Sofia Al via i nuovi percorsi per i 30 CFU art 13 con le Università E-Campus e Link-Campus Ultimi giorni per iscriversi

Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Aperti i bandi per i 30 CFU art. 13 con le, rivolto ai docenti già in possesso di abilitazione su una classe di concorso e ai docenti specializzati sul sostegno. Questo corso è fondamentale per acquisire l’abilitazione su un’ulteriore o nuova classe di concorso, previo possesso dei requisiti necessari per l’accesso alla classe (laurea e crediti L'articolo E-. Al via iper i 30 CFU art.13 con leE-per