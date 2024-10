E’ morta Matilde Lorenzi, l’Italia piange la giovane promessa dello sci Italiano (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ottobre 2024 – È morta Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci azzurro che ieri era caduta durante un allenamento sul ghiacciaio della val Senales, in Alto Adige. A dare la notizia un post del ministero della Difesa. Quotidiano.net - E’ morta Matilde Lorenzi, l’Italia piange la giovane promessa dello sci Italiano Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ottobre 2024 – È, lasci azzurro che ieri era caduta durante un allenamento sul ghiacciaio della val Senales, in Alto Adige. A dare la notizia un post del ministero della Difesa.

