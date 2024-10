Tv2000.it - E’ morta la torinese Matilde Lorenzi, giovane promessa dello sci italiano

(Di martedì 29 ottobre 2024) E’lasci. La ragazza era in terapia intensiva a Bolzano dopo la bruttissima caduta di ieri durante una discesa di allenamento in Val Senales in Alto Adige. Servizio di Beatrice Bossi E’lasciTG2000.