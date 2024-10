Dramma nella Saccisica: trovato neonato morto, non si esclude infanticidio (Di martedì 29 ottobre 2024) Dramma all'alba del 29 ottobre. Un neonato è stato trovato morto all'interno di uno stabile di Piove di Sacco di via Borgo Padova. E' successo tutto al primo piano del Serale Club. Qui ci lavorano parecchie ragazze ed è presente anche un locale dormitorio. L'allarme ai numeri d'emergenza è stato Padovaoggi.it - Dramma nella Saccisica: trovato neonato morto, non si esclude infanticidio Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 29 ottobre 2024)all'alba del 29 ottobre. Unè statoall'interno di uno stabile di Piove di Sacco di via Borgo Padova. E' successo tutto al primo piano del Serale Club. Qui ci lavorano parecchie ragazze ed è presente anche un locale dormitorio. L'allarme ai numeri d'emergenza è stato

Dramma all'alba del 29 ottobre. Un neonato è stato trovato morto all'interno di un'abitazione di Piove di Sacco in un condominio di via Borgo Padova. L'allarme ai numeri d'emergenza è stato lanciato da un vicino di casa. Sul posto sono subito ...

La scoperta oggi 29 ottobre all'alba in un'abitazione di Piove di Sacco di via Borgo Padova. I carabinieri sono sul luogo dell'emergenza e hanno transennato l'area per fare le opportune verifiche ...

Un neonato che era stato partorito in casa è stato trovato morto questa mattina in un'abitazione a Piove di Sacco (Padova). La madre è stata accompagnata all'ospedale di ...

PIOVE DI SACCO. Un neonato trovato morto. E' questa la terribile notizia che rimbalza dai giornali locali da Piove di Sacco comune veneto in provincia di Padova verso la laguna veneta. Sul posto sono ...

