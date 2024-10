Agi.it - Dorgu condanna il Verona, vince il Lecce 1-0

(Di martedì 29 ottobre 2024) AGI - Ilsupera 1-0 ilnel match del Via del Mare valevole per la decima giornata del campionato di Serie A: decide la contesa un gol di Patrick(al quale in precedenza erano state annullate altre due reti). La formazione ospite parte subito forte con un lancio di Lazovic a cercare Serdar, che per poco non raggiunge la sfera. Al 12' e' lo stesso Serdar ad andare alla conclusione dalla distanza, conquistando un calcio d'angolo in seguito alla deviazione di Baschirotto. Tre minuti piu' tardi i giallorossi vanno a un soffio dal vantaggio con Gaspar, che con un colpo di testa centra un clamoroso palo.  Al 21' gli uomini di Luca Gotti vanno a segno conma il gol successivamente viene annullato da Mariani per un fallo dell'esterno offensivo su Tchatchoua.