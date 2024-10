Dl Paesi sicuri finisce davanti alla Corte Ue, giudici italiani: “Anche Germania nazista era ‘sicura’?” (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Tribunale di Bologna ha inviato alla Corte di giustizia europea il decreto Paesi sicuri del governo Meloni. I giudici italiani hanno chiesto di chiarire quali siano i criteri da seguire per stabilire se uno Stato è 'sicuro'. Se basta che un Paese sia sicuro per la maggioranza della popolazione, hanno scritto, allora anche la Germania nazista rientrerebbe nella definizione. Fanpage.it - Dl Paesi sicuri finisce davanti alla Corte Ue, giudici italiani: “Anche Germania nazista era ‘sicura’?” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Tribunale di Bologna ha inviatodi giustizia europea il decretodel governo Meloni. Ihanno chiesto di chiarire quali siano i criteri da seguire per stabilire se uno Stato è 'sicuro'. Se basta che un Paese sia sicuro per la maggioranza della popolazione, hanno scritto, allora anche larientrerebbe nella definizione.

Migranti, il tribunale di Bologna rinvia alla Corte Ue il decreto Paesi sicuri. «Anche la Germania nazista lo sarebbe stato?»

Migranti, il Tribunale di Bologna ha rinviato alla Corte di Giustizia europea il decreto del governo sui Paesi sicuri, per chiedere quale sia il parametro su cui individuare i cosiddetti Paesi sicuri.

Migranti e Paesi sicuri, i giudici di Bologna rinviano decreto alla Corte Ue

Il rinvio è arrivato nell'ambito di un ricorso promosso da un richiedente asilo del Bangladesh ...

Migranti, il tribunale di Bologna rinvia il dl sui Paesi sicuri alla Corte Ue

Il Tribunale di Bologna ha rinviato alla Corte di Giustizia Ue il dl Paesi sicuri approvato dal governo, ponendo ai giudici europei il quesito su quali norme ...

Il Tribunale di Bologna rinvia dl 'Paesi sicuri' alla Corte Ue

Il Tribunale di Bologna ha rinviato alla Corte di Giustizia europea il decreto del governo sui Paesi sicuri, per chiedere quale sia il parametro su cui individuare i cosiddetti Paesi sicuri e se il pr ...