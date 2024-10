Laverita.info - Dimmi La Verità | ospite Andrea Bottega (Nursind)

Leggi tutta la notizia su Laverita.info

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ecco #Ladel 29 ottobre 2024., segretario nazionale del sindacato infermieri. L'argomento del giorno è: "Motivazioni del no allo sciopero contro la manovra, proposte per ridurre le liste di attesa". ALa, segretario nazionale del sindacato infermieri. Argomento: le motivazioni del no allo sciopero contro la manovra e le proposte per ridurre le liste di attesa.