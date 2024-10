Dal Governo via libera allo stato di emergenza per l'Emilia Romagna: già stanziati 15 milioni di euro (Di martedì 29 ottobre 2024) A seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio dell'Emilia-Romagna a partire dal giorno 17 ottobre 2024, il Governo ha deliberato oggi pomeriggio, su proposta del Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, lo stato di emergenza per 12 mesi e lo Cesenatoday.it - Dal Governo via libera allo stato di emergenza per l'Emilia Romagna: già stanziati 15 milioni di euro Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) A seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio dell'a partire dal giorno 17 ottobre 2024, ilha deto oggi pomeriggio, su proposta del Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, lodiper 12 mesi e lo

Manovra da 30 miliardi, via libera del governo. Tra le misure i contributi dalle banche per la Sanità

(blitzquotidiano.it)

Il Consiglio dei ministri ha approvato la terza manovra del governo Meloni con una settimana di anticipo rispetto al previsto.

Maltempo in Sicilia, via libera allo stato di emergenza regionale: 2,8 milioni per interventi urgenti

(strettoweb.com)

Dalla siccità alle alluvioni: stato d’emergenza regionale in Sicilia, stanziati 2,8 milioni per interventi urgenti in tutte le province ...

Migranti: il governo dà il via libera al dl sui Paesi sicuri

(tg.la7.it)

E' quanto stabilito dal Consiglio dei Ministri per superare il no della sentenza del tribunale di Roma al rimpatrio immediato dei migranti ...

Governo, via libera anche a decreto fiscale e riforma accise: rifinanziata Ape sociale

(msn.com)

Con il decreto fiscale varato dal cdm, il governo rifinanzia l'Ape sociale 2024 ... l’autorizzazione di spesa relativa alla promozione e allo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica ...