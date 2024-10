Ecodibergamo.it - Da «Puntogel» i migliori prodotti per i dolci di Natale

(Di martedì 29 ottobre 2024) L’azienda bergamasca si distingue per l’attenzione alla qualità, alla tradizione e all’innovazione. In questi mesi, in particolare, supporta i professionisti nella lavorazione di panettoni, pandori etradizionali.