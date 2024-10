Triesteprima.it - Da marzo scoperti oltre 3000 prodotti pericolosi per la salute, un sequestro ogni quattro giorni

Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) TRIESTE - Vendevano maschere, giocattoli e costumi di Halloween, per la maggior parte destinati ai bambini, "senza le minime informazioni sul contenuto e sulla sicurezza del prodotto". Per questo motivo,aldi 463 articoli per un valore di diverse migliaia di euro, tre negozi del