Lapresse.it - Cybersicurezza: operazione mondiale Eurojust chiude malware che rubava dati

(Di martedì 29 ottobre 2024) Milano, 29 ott. (LaPresse) – Un’globale, supportata da, ha portato alla chiusura di 3 server di infostealer, un tipo diutilizzato per rubarepersonali e commettere crimini informatici in tutto il mondo. È quanto fa sapere, l’Agenzia dell’Unione europea per la cogiudiziaria penale, in una nota. Una coalizione internazionale di autorità provenienti da Paesi Bassi, Stati Uniti, Belgio, Portogallo, Regno Unito e Australia ha chiuso tre server nei Paesi Bassi, sequestrato due domini, desecretato accuse negli Stati Uniti e preso in custodia due persone in Belgio. Gli infostealer chiusi oggi, ovvero RedLine e META, hanno preso di mira milioni di vittime in tutto il mondo, diventando una delle più grandi piattaforme dia livello globale.