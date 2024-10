Ilrestodelcarlino.it - Cucinasorriso, campagna straordinaria di raccolta di olio d’oliva

(Di martedì 29 ottobre 2024), la cucina popolare di Cervia attiva dal mese di dicembre 2023, prepara ogni giorno circa cento pasti per cittadini fragili e lo fa grazie alle numerose donazioni di cittadini e di imprese, che quotidianamente fanno giungere alimenti freschi, secchi e congelati. Grazie anche a queste donazioni e alla rete del Banco alimentare, l’Emporio solidale accoglie invece circa 120 famiglie con difficoltà economica e le sostiene mediante spese settimanali di alimenti. Senza queste donazioni, il progetto della cucina popolare sarebbe insostenibile e per questoè un bene comune. Ci sono però alcuni alimenti che difficilmente vengono donati, quale in particolare l’, che è particolarmente utile in cucina ed importante nella dieta di ciascuno di noi.