Napolitoday.it - Coppa del mondo di panettone: dopo un anno di selezioni i nomi dei finalisti con tantissima Campania nell'elenco

Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)undinei diversi Paesi del, per l’edizione 2024 sono arrivati in finale 24 pasticceri per la categoriatradizionale e 18 per la categoriaal cioccolato. Iarrivano da Europa, Asia, America Latina e Stati Uniti ma anche Australia con la