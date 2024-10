Conte dopo il voto in Liguria: “Leadership sempre in discussione. Peggior crollo del M5s? Abituati, problemi noti” (Di martedì 29 ottobre 2024) Giuseppe Conte, raggiunto dei microfoni di Fanpage.it, ha parlato dell'esito delle elezioni regionali in Liguria. Un risultato deludente per il Movimento 5 stelle, che si è fermato sotto il 5%. E ora il presidente del M5s riconosce che la sua leadership è in discussione, "come sempre". Mentre risponde ai commenti di Matteo Renzi con una frecciata: "Dice che con lui avremmo vinto? Lo dice da Riad?". Fanpage.it - Conte dopo il voto in Liguria: “Leadership sempre in discussione. Peggior crollo del M5s? Abituati, problemi noti” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Giuseppe, raggiunto dei microfoni di Fanpage.it, ha parlato dell'esito delle elezioni regionali in. Un risultato deludente per il Movimento 5 stelle, che si è fermato sotto il 5%. E ora il presidente delriconosce che la sua leadership è in, "come". Mentre risponde ai commenti di Matteo Renzi con una frecciata: "Dice che con lui avremmo vinto? Lo dice da Riad?".

