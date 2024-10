Ilgiornale.it - "Confermare o ridiscutere gli obiettivi 2035". Il ministro Urso lancia la sfida all'Europa sull'automotive

Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) In occasione del #FORUManche ilPichetto Fratin: "I consumi di energia cresceranno e le rinnovabili non sono in grado di soddisfare questa esigenza"