Ferraratoday.it - Condannato per rapina, minacce e violenza sessuale: rintracciato e arrestato in stazione

Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Un arresto in città. La Squadra mobile, lunedì sera, ha infatti ammanettato un pregiudicato straniero di 55 anni in esecuzione dell’ordine di carcerazione per un cumulo di pene concorrenti, emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Ferrara.Iscriviti al canale WhatsApp di