Quotidiano.net - Con Life Ada 38.000 agricoltori a corsi di adattamento climatico

(Di martedì 29 ottobre 2024) Sono 38 mila glie gli operatori del settore formati dal progettoAda-Adaptation in agricolture, che vede UnipolSai come capofila ed è cofinanziato dall'Ue. Questo progetto pubblico-privato da quasi 2 milioni di euro, avviato nel 2020 è giunto all'evento conclusivo "Il clima cambia, l'agricoltura risponde-ADA: reagire ai cambiamenti climatici". L'obiettivo dell'iniziativa è quello di aumentare la resilienza del settore, attraverso lo sviluppo di strumenti di conoscenza e pianificazione che le forme aggregate di produttori epossano utilizzare per adattarsi ai cambiamenti climatici. "Il settore agroalimentare, fondamentale per il funzionamento dell'economia italiana, presenta oggi un elevato grado di fragilità in conseguenza della sua crescente esposizione agli eventi climatici", afferma l'amministratore delegato UnipolSai Assicurazioni, Matteo Laterza.