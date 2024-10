Gqitalia.it - Come sarà Il Conte di Montecristo nella nuova miniserie con Sam Claflin

(Di martedì 29 ottobre 2024) Presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2024, laIldi, 4 episodi, era particolarmente attesa dal pubblico e dagli addetti ai lavori, anche grazie alla forza del romanzo di Alexandre Dumas, adattato più volte sia per il cinema che per la tv. Che le serie tv trovino sempre più spazio nei festival cinematografici è ormai un dato di fatto: il legame tra cinema e serialità è diventato stretto, e in molti casi le produzioni seriali superano persino i lungometraggi in termini di impatto e profondità.