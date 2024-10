Mondouomo.it - Come proteggere la barba dal freddo: routine invernale per un grooming perfetto

Leggi tutta la notizia su Mondouomo.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) L’inverno è alle porte, e oltre ad avere una buona skincare, è fondamentale trattare anche la. Eh sì, non va dimenticata, anzi averne cura è molto importante per evitare arrossamenti e screpolature. Dagli oli ai balsami, ecco la guida step by step del nostro magazine che non farà temere ilalla tua

ladalper unMondoUomo.it.