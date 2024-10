Quotidiano.net - Come è morta Matilde Lorenzi, la dinamica dell’incidente sugli sci

(Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ottobre 2024 –, la giovane promessa dello sci italiano non ce l’ha fatta. E’nella notte a causa delle gravi ferite riportate mentre si allenava in val Senales. La morte A darne notizia un post del ministero della Difesa (gareggiava sotto le insegne dell’Esercito italiano) su X. LaLaè sotto esame della magistratura e degli esperti. Per quello che sino ad ora si sa stava scendendo lungo la pista Gravand G1 in libera quando gli sci si sarebbero divaricati e laavrebbe perso il controllo andando a sbattere il volto violentemente sul ghiaccio, gli attacchi si sono aperti e la giovane è stata scaraventata fuori pista.non avrebbe impattato contro ostacoli, paletti o reti. A esserle fatale potrebbe essere stato dunque l’impatto con il ghiaccio.