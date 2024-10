Civitavecchia messo in sicurezza il sottopasso di Fiumaretta

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024- Completati i lavori di messa indeldi. Questa mattina gli operatori della Squadra Caditoie diServizi Pubblici hanno infatti ultimato l’attività di manutenzione straordinaria predisposta a seguito del violento nubifragio che si è abbattuto venerdì scorso su. Nello specifico, si è provveduto a liberare il tratto stradale da acqua, fango e detriti e allo spurgo delle caditoie per il ripristino della viabilità . ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.