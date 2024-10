Cittadella-Sampdoria (mercoledì 30 ottobre 2024 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 29 ottobre 2024) Due vittorie di fila per la Sampdoria, contro Cesena, in trasferta pet 5-3, e Mantova, di misura ma nettamente in casa. La squadra di Andrea Sottil si avvicina alle posizione di classifica cui ambisce e punta a continuare la sua marcia anche al “Tombolato” contro un Cittadella in piena zona retrocessione e a digiuno di InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Cittadella-Sampdoria (mercoledì 30 ottobre 2024 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Due vittorie di fila per la, contro Cesena, in trasferta pet 5-3, e Mantova, di misura ma nettamente in casa. La squadra di Andrea Sottil si avvicina alle posizione di classifica cui ambisce e punta a continuare la sua marcia anche al “Tombolato” contro unin piena zona retrocessione e a digiuno di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: SERIE B | Ecco chi arbitrerà Cittadella-Sampdoria mercoledì 30alle 20.30; Designazioni 11^ giornata; Pronostico Cittadella-Sampdoria. Le scommesse dell’11° giornata di Serie B del 302024; Verso Cittadella-Sampdoria, Il Secolo XIX: torna Alex Ferrari? Le scelte in difesa; Arbitri: Cittadella-Sampdoria affidata a Santoro di Messina; Cittadella-Sampdoria, Serie B: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming; Leggi >>>

Verso Cittadella-Sampdoria, Il Secolo XIX: torna Alex Ferrari? Le scelte in difesa

(clubdoria46.it)

Contro il Cittadella spera in un'occasione anche Alex Ferrari: nella difesa della Sampdoria dovrebbe tornare titolare Stipe Vulikic Tre partite in sette giorn ...

Verso Cittadella-Sampdoria, Estanis Pedrola pronto all’esordio. Le ultime

(clubdoria46.it)

Estanis Pedrola si prepara all'esordio contro il Cittadella: l'esterno della Sampdoria è candidato a entrare a gara in corso Dopo la bella vittoria in casa ...

Cittadella-Sampdoria: le decisioni del giudice sportivo per l’11a giornata

(sampnews24.com)

Il Giudice Sportivo ha reso noto i provvedimenti in vista dell’11a giornata di Serie B: nessuna squalifica per la Sampdoria Il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari per l’ 11a gio ...

Cittadella-Sampdoria, tutti i precedenti con l’arbitro Santoro

(sampnews24.com)

Cittadella-Sampdoria: ecco tutti i precedenti con l’arbitro Santoro designato a dirigere il match dell’undicesima giornata di Serie B Sarà Alberto Santoro a dirigere il match tra Cittadella e Sampdori ...