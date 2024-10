Città della Scienza il 1 novembre Notte al Museo per i bambini sotto la cupola stellata del planetario

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Avenerdì 1°si rinnova la “al”, “un’opportunità unica – si legge in una nota – per esplorare ilin un’atmosfera speciale e avventurosa. I piccoli partecipanti, affidati agli animatori scientifici, si divertiranno con i laboratori scientifici e condivideranno esperienze di elaborazione delle paure individuali in una dimensione ludica collettiva”. Il programma prevede l’esplorazione del giardino al buio con un bat detector per cercare pipistrelli, e costruire il proprio pipistrello da portare a casa. E ancora: dopo giochi di socializzazione per facilitare nuove amicizie, la serata culminerà con un momento conviviale per cenare tutti insieme, dormire in sacco peloladel, risvegliandosi al mattino per una colazione in “Via Lattea”.