Ciprani Polizia Stato | Per noi centrali prevenzione e informazione cancro seno

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Per ladilaha un'importanza centrale, come del resto la correttarivolta al personale. In questa occasione abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere nell'iniziativa le classi più giovani, così da rafforzarne la consapevolezza in merito ai successivi percorsi di. Nel percorso sono fondamentali la visita clinica con esami quali