Cina: vendite di pick-up +3% a settembre (Di martedì 29 ottobre 2024) Pechino, 29 ott – (Xinhua) – Le vendite di pick-up in Cina sono aumentate del 3% su base annua nel mese di settembre, grazie all’aumento della domanda del mercato, hanno mostrato oggi i dati del settore. Circa 45.000 pick-up sono stati venduti nel Paese il mese scorso, con un aumento del 17% su base mensile, secondo la China Passenger Car Association (CPCA). Le esportazioni di questi veicoli hanno rappresentato il 52% delle vendite totali di pick-up del Paese, o il 27% delle vendite complessive di camion, hanno svelato i dati della CPCA. La robusta domanda nei mercati esteri ha favorito la continua crescita delle esportazioni cinesi di pick-up dal 2022, ha dichiarato la CPCA. Nei primi tre trimestri dell’anno, le vendite di questi veicoli in Cina hanno raggiunto le 386.000 unita’, con un aumento del 2% anno su anno. Romadailynews.it - Cina: vendite di pick-up +3% a settembre Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Pechino, 29 ott – (Xinhua) – Ledi-up insono aumentate del 3% su base annua nel mese di, grazie all’aumento della domanda del mercato, hanno mostrato oggi i dati del settore. Circa 45.000-up sono stati venduti nel Paese il mese scorso, con un aumento del 17% su base mensile, secondo la China Passenger Car Association (CPCA). Le esportazioni di questi veicoli hanno rappresentato il 52% delletotali di-up del Paese, o il 27% dellecomplessive di camion, hanno svelato i dati della CPCA. La robusta domanda nei mercati esteri ha favorito la continua crescita delle esportazioni cinesi di-up dal 2022, ha dichiarato la CPCA. Nei primi tre trimestri dell’anno, ledi questi veicoli inhanno raggiunto le 386.000 unita’, con un aumento del 2% anno su anno.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:

Cina, ancora record per i modelli NEV a settembre: elettriche e ibride plug-in al 53%

(hdmotori.it)

Continua a crescere la quota di auto elettriche e Plug-in vendute in Cina. Insieme, rappresentano la maggioranza del mercato.

Hyundai vuole conquistare la Cina con auto elettriche economiche

(msn.com)

Questa volta è Hyundai a raccontare come vuole aumentare le vendite nel Paese del Dragone, dove è molto difficile farsi spazio a causa della concorrenza interna ferocissima, in cui tutto – o quasi – ...

Cina frena Volkswagen e Porsche: vendite in calo e drammatiche conseguenze

(assodigitale.it)

Nel contesto di un calo delle vendite significativo, Porsche, il marchio di lusso del Gruppo Volkswagen, ha subito un impatto particolarmente grave in Cina. Questo mercato, che in passato si è ...

La strategia di Volkswagen per non perdere Pechino: fare la cinese in Cina

(startmag.it)

Presente in Cina dal 1983, Volkswagen è stata via via scalzata dal mercato locale: troppa e troppo forte la concorrenza dei marchi autoctoni. Ecco perché il costruttore tedesco dopo continui tagli ai ...