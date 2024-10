Romadailynews.it - Cina: Sichuan, autostrada G318 favorisce turismo locale (1)

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ya’an, 29 ott – (Xinhua) – Questa foto aerea, scattata da un drone il 27 ottobre 2024, mostra un campo base che costituisce il punto di partenza per un viaggio lungo l’nazionale 318, a Ya’an, nella provincia sud-occidentale cinese del. L’-Xizang, che collega la provincia dele la regione autonoma dello Xizang, a sud-ovest, funziona come arteria di collegamento tra la regione dell’altopiano e le aree interne del Paese. E’ una parte importante dell’nazionale 318 (codificata come), nota per le montagne scoscese e il terreno accidentato attraverso cui si snoda, ed e’ stata frequentata da viaggiatori e amanti dell’avventura. Negli ultimi anni, la citta’ di Ya’an ha sfruttato appieno la sua posizione strategica lungo l’per sviluppare ile consentire una migliore esperienza ai turisti.