Romadailynews.it - Cina: Grande Muraglia, paesaggio autunnale mozzafiato dall’alto su sezione Jinshanling

(Di martedì 29 ottobre 2024) Chengde, 29 ott – (Xinhua) – Situata sui monti ondulati della contea di Luanping, citta’ di Chengde, nella provincia dello Hebei, ladellasi estende come un colossale drago che si muove tra le asperita’ del terreno. In autunno, ilqui si trasforma in un pittoresco panorama dai colori vivaci. Agenzia Xinhua