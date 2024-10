Romadailynews.it - Cina: avanzamento completo del programma di allunaggio con equipaggio

(Di martedì 29 ottobre 2024) Jiuquan, 29 ott – (Xinhua) – Lasta portando avanti la sua missione con l’obiettivo di far atterrare gli astronauti sulla Luna entro il 2030, procedendo rapidamente con lo sviluppo e la costruzione per trasformare questo obiettivo in realta’, ha annunciato la China Manned Space Agency (CMSA) in una conferenza stampa oggi. La produzione e i test a terra dei prototipi del razzo vettore Long March-10, del veicolo spaziale conMengzhou, del lander lunare Lanyue, della tuta spaziale e del rover lunare consono in corso come previsto, ha dichiarato Lin Xiqiang, portavoce della CMSA.