Thesocialpost.it - “Ci ha lasciati”. Lutto nella televisione per l’improvvisa scomparsa dell’attrice a 37 anni

(Di martedì 29 ottobre 2024)nel mondo di Hollywood per la prematura, scrittrice, produttrice e addetta stampa. “Maxie ha portato un mix unico di creatività, passione e competenza al suo lavoro rappresentando e mettendo il suo tocco su clienti come The KIA Forum, l’Hollywood Bowl, Music Forward e molti altri. Il suo entusiasmo contagioso, la positività, le idee innovative e la dedizione incrollabile l’hanno resa un’ispirazione per tutti coloro che la conoscevano”, ha scritto la sua agenzia ricordandola. Cresciuta a Sherman Oaks, California, e si è laureata alla University of Southern California con una laurea in teatro. Ha iniziato la sua carriera nel casting per film e, mentre lavorava anche come coordinatrice per One Billion Rising, una campagna globale dedicata a porre fine alla violenza contro le donne.