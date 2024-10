‘Chi l’ha visto?’ i casi della puntata di domani

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'incredibile storia di Luciano: esce dal lavoro, viene investito e quando si riprende non ricorda più gli ultimi quarant'annisua vita. Non riconosce i figli e non sa chi è. La sua testimonianza sarà proposta da Federica Sciarelli a 'Chi l'ha visto?', in direttaalle 21.20 su Rai 3. E poi