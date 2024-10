.com - Chi era Matilde Lorenzi, la sciatrice 19enne morta dopo incidente in Val Senales

(Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Non ce l’ha fatta, la promessa dello sci azzurro appartenente al gruppo sportivo dell’Esercito. Classe 2004, avrebbe compiuto 20 anni il 15 novembre. Era ricoverata all’ospedale di Bolzano in gravi condizioni,essere caduta lunedì durante un allenamento nel comprensorio Alpin Arena, in Alto Adige. Torinese di Villarbasse ma cresciuta a Sestriere con la sorella Lucrezia, anche lei(attualmente nella terza squadra nazionale), faceva parte della squadra junior femminili.si era messa in luce nella passata stagione vincendo il titolo italiano assoluto e giovani in supergigante a Sarentino, e sempre l’anno scorso si era classificata al sesto posto in discesa e all’ottavo in supergigante nei Mondiali juniores di Chatel, in Francia. Vantava un undicesimo posto in supergigante a St.