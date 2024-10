Europa.today.it - Chi è Rodri, il centrocampista del City vincitore del Pallone d'Oro

Leggi tutta la notizia su Europa.today.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) E alla fine arriva. Potrebbe essere un titolo perfetto per la giornata di assegnazione deld'Oro 2023-2024: la 68esima edizione del premio targato France Football ha visto trionfare ilspagnolo del Manchesterche, come è solito fare in campo, ha "strappato"