Vicenzatoday.it - Cerca di allontanarsi appena vede i finanzieri, fermato e arrestato per spaccio

Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Lo scorso settimana ihanno tratto in arresto un ghanese trovato in possesso di oltre 200 grammi di marijuana. La sera di venerdì 25 ottobre tre pattuglie del gruppo di Bassano del Grappa, assieme al cane antidroga “Ray” del gruppo di Vicenza, si sono recate a Rosà per effettuare dei