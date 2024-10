Castelferretti borgo dellapaura | le tante iniziative previste per la festa di Halloween

Anconatoday.it - Castelferretti borgo della...paura: le tante iniziative previste per la festa di Halloween

Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) FALCONARA MARITTIMA – Parte il conto alla rovescia per la ‘di’, che ogni anno richiama in centro atantissimi bambini e ragazzi con le loro famiglie. L’appuntamento è per giovedì 31 ottobre alle 15.30 in piazza della Libertà e piazza Albertelli, quando grazie alla