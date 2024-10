Caso spioni, i nostri dati in manostraniera (Di martedì 29 ottobre 2024) Uno dei protagonisti intercettato: «Contatti nell’intelligence». Ricerche sull’oligarca russo Viktor Kharitonin, con interessi in Italia e fedele a Vladimir Putin. Tentativi di comprare apparecchi di localizzazione scontati. Gli audit non hanno visto gli accessi illegali ai dati: perché? Giallo sul ruolo di due dipendenti dell’università dell’Essex Lo speciale contiene due articoli Laverita.info - Caso spioni, i nostri dati in manostraniera Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di martedì 29 ottobre 2024) Uno dei protagonisti intercettato: «Contatti nell’intelligence». Ricerche sull’oligarca russo Viktor Kharitonin, con interessi in Italia e fedele a Vladimir Putin. Tentativi di comprare apparecchi di localizzazione scontati. Gli audit non hanno visto gli accessi illegali ai: perché? Giallo sul ruolo di due dipendenti dell’università dell’Essex Lo speciale contiene due articoli

Dati rubati, chi sono gli spioni: Gallo il poliziotto del delitto Gucci, Calamucci la mente tecnologica e Pazzali il manager laureato alla Bocconi

Un «gigantesco mercato di informazioni personali» e riservate acquisite in modo illecito da banche dati strategiche per l'Italia, carpite da ex appartenenti o appartenenti a polizia ...

Caso banche dati, contatti con Mafia e Servizi segreti: la mail di Mattarella e tutte le mosse degli hacker

Nel caso banche dati continuano a spuntare fuori nomi. In ultimo, anche il presidente della Repubblica Mattarella, oltre a Mafia e Servizi segreti ...

Dati rubati, il pm: «Spiate più di 800mila persone». Gli arrestati: «Se fai ricerche su Mentana parte un alert»

Il presunto dossieraggio di cui devono rispondere le persone legate a Equalize, la società al centro dell'inchiesta della procura di Milano su presunti furti di dati sensibili ...

Caso banche dati, 'bisogna far sparire tutto, non si sa mai'

"Carmine è a rischio perquisizione, quindi noi non dobbiamo lasciare qua nessun materiale estraneo." E' una delle intercettazioni nella richiesta di arresti della Dda di Milano nell'indagine che ha sm ...